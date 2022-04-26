билайн запускает новую игру «Карта сокровищ»: клиенты могут выиграть скидки на смартфоны и гаджеты

билайн запустил новую игру «Карта сокровищ», которая доступна прямо в мобильном приложении и на сайте оператора. Игрокам предстоит искать сокровища на специальной карте. «Карта сокровищ» предполагает мультиплеерное соревнование между реальными игроками, побеждает тот, кто первым обнаружит все сундуки соперника.

Каждый день игрокам доступно определенное количество попыток. За победу игроки получают очки, которые определяют положение игрока в общей турнирной таблице.

В зависимости от количества полученных очков участники могут претендовать на ценные призы:

промокоды на скидки от 2 500 до 100 000 рублей на покупки в интернет-магазине билайна;

бонусные рубли от 250 до 2 500 на связь;

Светлана Кирсанова, Исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу:

«Геймификация — новое и очень интересное для нас направление.«Карту сокровищ», как и предыдущие игры, что были доступны в мобильном приложении билайна, разрабатывает наша внутренняя студия. Мы гордимся, что в команде билайна появились и успешно развиваются такие компетенции».

«Карта сокровищ» уже доступна игрокам — ostrov.beeline.ru. Не забудьте обновить приложение билайн (12+) до последней версии.