Бывшего начальника полиции Казани Руслана Халимдарова, осужденного по громкому делу ОБНОН, освободили из колонии. Такое решение принято судом в Нижегородской области.

Бывший полицейский уже вернулся в Татарстан, он пока находится в исправительном центре УФСИН в Казани. Руслан Халимдаров отсидел 8 лет, остаток срока ему заменен на принудительные работы.

Экс-полицейского Руслана Халимдарова и еще несколько человек задержали в конце 2013 года. Их обвинили в похищении человека и контрабанде наркотиков.

Тогда Халимдарова приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Остальные получили до десяти лет.