В Приморском крае судят двух врачей-терапевтов, по вине которых умерла 45-летняя пациентка. Доктора не смогли поставить правильный диагноз.

Двое врачей Черниговской больницы не смогли распознать у женщины заболевание сердечно-сосудистой системы. Они ее приняли, лечение назначили, но совсем от другого заболевания. В результате через некоторое время женщина, не получая нужной ей терапии, умерла. Ошибку врачей обнаружили эксперты в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Если бы пациентке вовремя верно поставили диагноз и отправили ее в больницу, она была бы жива.