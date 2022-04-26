Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль нападение пассажира с ножом на кондуктора в Казани. Соответствующее поручение разобраться и доложить "наверх" он дал руководителю Следкома Татарстана Липскому.

Нападение случилось 24 апреля. Нетрезвый 24-летний житель Казани в троллейбусе отказался оплатить проезд и ударил ножом в живот 27-летнего кондуктора. Последний был доставлен в больницу, а агрессор задержан.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека. Следком намерен забрать дело в свое производство. Не исключено, что статья будет переквалифицирована в угрозу убийством.