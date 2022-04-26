Российский президент Владимир Путин в рамках заседания Совета законодателей в Петербурге завтра, 27 апреля, может обсудить формат проведения выборов в Единый день голосования в 2022 года.

По данным РБК, есть вероятность, что прямые выборы глав регионов могут отменить, и выборы первых лиц областей и республик будут проводиться через законодательные собрания.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле.