11 лет строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей дали бывшему инспектору ИК № 5 Артему Тараканову судьи Зеленодольского городского суда. Как сообщает "Реальное время", бывший инспектор в феврале прошлого года был доставлен сотрудниками ФСБ с места его работы в больницу, где из организма сотрудника ФСИН врачи достали два свертка с наркотическими веществами.

По данным проведенных экспертиз, в свертках, которые инспектор спрятал в довольно интимном месте, были марихуана, амфетамин и гашиш общей массой 22,2 грамма.

Было установлено, что за услугу по проносу наркотиков сотрудник ФСИН получил взятку в размере 5 тысяч рублей.

Вину по эпизоду с наркотиками в суде младший инспектор отрицал, получение незаконного вознаграждения признавал, но только частично. Во время следствия он признался, что пытался пронести запрещенные вещества в ИК уже во второй раз. Также следствие установило, что инспектор не просто стал "несуном", а активным посредником в закупке наркотиков.

Верховный суд согласился с мнением коллег из Зеленодольского суда и отклонил ходатайство защиты о смягчении приговора.