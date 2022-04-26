Советский и российский астролог Павел Глоба представил традиционный ежемесячный прогноз на май 2022 года. По его мнению, май будет очень ярким и запоминающимся месяцем, и для всех он станет переломным моментом, изменит жизни и судьбы людей.

Общая информация

Главной ошибкой в мае будет попытка строить хоть какие-то конкретные планы, считает Глоба. Месяц непредсказуем, и наиболее благосклонен он будет к тем, кто умеет быстро ориентироваться в событиях, менять планы оперативно и без сожалений, принимать как данность то, что преподносит жизнь.

Жить здесь и сейчас в каждый день мая - вот как Глоба советует провести этот месяц всем без исключения. Многим потребуется изрядное терпение, постарайтесь не зацикливаться на малозначительном.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Ответственные события и дела лучше назначать на благоприятные дни, когда сами звезды будут вам оказывать помощь. В мае это: 12, 15, 18, 20, 21 и 25 числа.

Новые начинания нежелательный в дни неблагоприятные: 6, 9, 11, 26 и 30 мая. Эти дни - для спокойного ничегонеделания, не принимайте решений.

О любви

В мае следует остерегаться флирта и незначительных интрижек на стороне. Они могут иметь неприятные последствия, особенно для семейных пар.

Одиночкам также не стоит увлекаться одноразовыми романами, они не принесут счастья. Только те, кто ищет постоянного спутника жизни, смогут рассчитывать на удачу на личном фронте.

О деньгах

Деньги придут к тем, кто много и старательно работает. Такие люди смогут пережить кризисные времена, получат карьерный рост, ощутимое изменение размера оплаты, премии.

В мае нежелательны азартные игры, ставки, пустое разбрасывание денег в поисках легкой удачи.

О здоровье

В мае следует опасаться нервных болезней, проблем психических. Даже здоровые люди начнут испытывать хронический стресс, усталость, перенапряжение. Глоба советует больше отдыхать, не впадать в депрессию.

Овен

Овнам май сулит неплохие финансовые поступления, если сами Овны будут продуктивны. Нельзя лениться, откладывать важное на потом, не стоит Овнам надеяться на стороннюю помощь, ее не будет. А потому Овну придется самостоятельно решить ряд важных вопросов. Если Овен найдет в себе достаточно смелости, чтобы изменить то, что ему в жизни не нравится, то он обретет счастье.

Телец

Тельцы будут любимчиками месяца, но и им придется кое-что сделать, чтобы сохранить везение. Важно, считает астролог, завершить все дела, на которые ранее не было времени или сил. Именно такие дела при успешном завершении в мае быстро принесут Тельцам признание и финансовые возможности.

Близнецы

Близнецам Глоба советует посвятить май созданию комфорта в доме: ремонт, уборка, перестановка мебели, украшение - все это не только подарит комфорт в быту, но и успокоит душу и нервы Близнецов. Также представителям знака стоит больше доверять своим близким. Если придут резкие перемены, Глоба советует Близнецам принимать сложные решения самостоятельно, без советов со стороны.

Рак

Ракам в мае стоит пристально посмотреть на личную сферу: что-то идет не так. Пора внести изменения. Одиноким Ракам можно рассчитывать на судьбоносную встречу. Новые предложения по работе или подработке поступят не ранее второй половины мая. Глоба советует Ракам не рисковать понапрасну, быть осторожными в словах и решениях.

Лев

У Льва в мае может разгореться пожар в семье и в душе. На Льва близкие обижены, он уделял им мало внимания и любви. Критическая масса у близких уже скопилась и вот-вот рванет. Львам Глоба советует спокойно выстоять в момент "бомбардировки" и постараться найти компромиссы, например, уделить чуть больше времени родным, отняв его у работы.

Дева

Девы в мае могут стать жертвами провокаций со стороны недоброжелателей. Если хватит сил не реагировать на них, враги "сдуются" сами, считает Глоба. Девам же он рекомендует продумать линию действий и планы, и тогда к концу месяца все завершится блистательной победой. Это касается всех сфер жизни.

Весы

Текущие проблемы Весам в мае поможет решать то особенное, неформальное мышление, которым Весы обладают от рождения. Весы, трудящиеся в сфере творчества, смогут преуспеть больше остальных. Работать придется много, Глоба советует так планировать время, чтобы не допустить внутреннего выгорания.

Скорпион

Скорпионов могут обмануть в мае, при этом предателями могут стать близкие люди, которых представители знака считали надежными, как швейцарский сейф. Неожиданное предательство может подкосить Скорпиона, но ненадолго. Он быстро сможет мобилизоваться и решить все проблемы. Глоба советует не горячиться, все проблемы решать с холодным разумом.

Стрелец

У Стрельца может прибавиться работы, но это, хоть и нарушит планы на отдых, поможет решить финансовые проблемы. Во второй половине месяца вам могут предложить новую работу, новые перспективы. Не спешите отказываться, предложения действительно будут интересными, говорит Глоба.

Козерог

Больше других повезет в мае Козерогам, которые работают в сфере госслужбы, юриспруденции, права, экономики. Сложности будут, но месяц благоприятен, и проблемы будут решаться сами собой, без вмешательства непосредственно самого Козерога.

Водолей

Водолей устал и хочет отдохнуть, будет неплохо, если в мае он возьмет побольше выходных, раз уж нет возможности поехать в отпуск. Во второй половине мая стоит опасаться мошенников, не идите на сомнительные сделки. А в конце мая могут нагрянуть внезапные гости.

Рыбы

Рыбам в мае будет дана свыше возможность исправить многие допущенные ранее ошибки, помириться с кем-то, решить какие-то давние наболевшие вопросы. Также май благоприятен для Рыб с финансовой точки зрения. Если еще нет накоплений, самое время начать откладывать деньги на заветную мечту.