Работа над новым фильмом о бандитах 90-х «Слово пацана» приостановлена. Кастинг актеров проходил в Казани и Набережных Челнах. По каким причинам и до какого времени остановлена работа над новой картиной, кастинг-директор Юлия Марина не сообщает.

Все на кастингах в Татарстан были отобраны 240 казанцев и 40 челнинцев.

Съемки многосерийного фильма должны пройти в Казани с ноября 2022 по февраль 2023 года. Сериал будет посвящен казанским криминальным группировкам. Режиссёр сериала Жора Крыжовников, известный по фильмам "Самый лучший день", "Горько", пока также не комментировал приостановку работы над новым фильмом.