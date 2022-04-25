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Фото: dialog1918.ru

Всем спасибо, все свободны: работа над фильмом «Слово пацана» приостановлена

25.04.2022, 17:47 302 prokazan.ru
Работа над новым фильмом о бандитах 90-х «Слово пацана» приостановлена. Кастинг актеров проходил в Казани и Набережных Челнах. По каким причинам и до какого времени остановлена работа над новой картиной, кастинг-директор Юлия Марина не сообщает.
 
Все на кастингах в Татарстан были отобраны 240 казанцев и 40 челнинцев.
 
Съемки многосерийного фильма должны пройти в Казани с ноября 2022 по февраль 2023 года. Сериал будет посвящен казанским криминальным группировкам. Режиссёр сериала Жора Крыжовников, известный по фильмам "Самый лучший день", "Горько", пока также не комментировал приостановку работы над новым фильмом.
 
Татарстан Общество Культура/Искусство
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью