46-летняя актриса Чулпан Хаматова после отъезда из России по причине ее категорического несогласия с политикой РФ на Украине придумала способ заработать. В феврале после объявления о начале спецоперации Чулпан уехала в Латвию, где потом давала скандальные интервью о том, что звание народной для нее ничего не значит.

Теперь, когда деньги, по всей видимости кончились, Хаматова решила давать авторские уроки актерского мастерства. Курс Чулпан длится 18 занятий, стоимость каждого - 15 тысяч рублей. Курсы рассчитаны на русскоговорящую аудиторию.

На образовательном сайте, где предлагается авторское обучение Хаматовой, она представлена как народная артистка России (ранее звезда в одном из интервью назвала это звание "бредятиной"), а также как актриса театра "Современник", из которого Чулпан уволилась в конце марта.