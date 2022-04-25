В Казани пассажир троллейбуса пырнул ножом кондуктора. Все случилось накануне. 25-летний парень, чем-то весьма расстроенный и разъяренный, вонзил в живот кондуктору кухонный нож. Все случилось на улице Адоратского, сообщает ТНВ.

Предварительно известно, что мужчина не хотел платить за проезд, и требования кондуктора его разозлили. Очевидцы вызвали медиков, которые в экстренном порядке доставили кондуктора в больницу.

Нападавшего быстро задержали. Полиция выяснила, что до нападения на кондуктора этот молодой человека попытался ограбить магазин на улице Маршала Чуйкова, когда его с продуктами пытались задержать, он бросил корзину с товарами и сбежал.