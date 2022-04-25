билайн увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб

Обновление «Облако билайн» позволит абонентам оператора увеличить объемы своего облачного хранилища до 1 ТБ. 5 Гб хранилища доступны бесплатно владельцам SIM-карты билайна. Больше места можно приобрести, подключив подписку, которая оплачивается прямо со счета мобильного телефона. Доступны «облака» на 100 Гб за 3 рубля в день (сумма за месяц — 90 руб.), 250 Гб за 5 руб./день (150 руб./месяц), 500 Гб — за 8 руб./день (240 руб./месяц) и «облако» наибольшего объема в 1 Тб за 12 руб./день (360 руб./месяц).

Кроме того, теперь на сайте cloudbeeline.ru в разделе настроек профиля доступен импорт любых файлов из Dropbox — клиент билайн сможет перенести свои данные из этого иностранного сервиса на сервера «Облака билайн» в России всего за несколько кликов.

Установив приложение «Облако билайн» (6+) на устройства с поддержкой iOS, пользователь может настроить автозагрузку фото и видео в фоновом режиме — это значит, что сразу после «щелчка затвора» камеры, изображение тут же попадает в «Облако билайн», а фото и видео из iCloud загрузятся в сервис даже если оригиналы не хранятся в памяти устройства.

Важно, что все данные пользователей «Облака билайн» хранятся в зашифрованном виде, инфраструктура сервиса находится на территории РФ.

Также важно отметить, что интернет-трафик при работе с «Облаком билайн» при нахождении в домашней сети бесплатен и не расходуется из текущих пакетов услуг.