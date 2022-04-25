13-летний подросток из Шагалово Новосибирской области сделал страшную находку, собирая металлолом в заброшенном доме. Он наткнулся на груду гостей, о чем сразу сказал родителям, а те вызвали полицию, сообщает kp.ru.

По данным следователей, скелетированные останки принадлежали двум недоношенным младенцам, которых оставили в нежилом помещении. Как давно тела оставили тут, сколько они пролежали до обнаружения, предстоит выяснить экспертам. Также полицейские намерены найти мать малышей, предполагается, что дети были недоношенными близнецами.

"Мы предоставляем списки проживающих, кто приехал в наше село, кто уехал. Я лично просто не могу предположить, кто мог так поступить. Я не помню, чтобы у нас кто-то из женщин недавно вынашивал двойню. А это тяжело скрыть", — сообщила глава администрации Шагаловского сельсовета Нелля Егорова.

Пока в круг подозреваемых попали лишь 27-летняя женщина и ее 29-летний сожитель, которые жили в этой деревне, но сейчас уехали.