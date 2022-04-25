Россия направила США ноту с требованием прекратить поставлять оружие на Украину. Об этом сообщил Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует ТАСС.

Антонов отметил, что Киев уже получил из Вашингтона военную помощь на огромную сумму, и это "не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации".

"Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", — заявил он.

На днях США объявили, что готовы предоставить Украине оружия еще на 800 миллионов долларов.