48-летняя автоледи из Казани уснула за рулем и влетела в припаркованный на обочине автомобиль, рядом с которым стояли трое мужчин. Все случилось в Новочебоксарске.
В результате автомобиль и двое из мужчин оказались в кювете. Происшествие случилось осенью прошлого года, и сейчас суд в Чувашии признал татарстанку виновной в нарушении ПДД, из-за которого люди оказались покалечены, сообщает МВД по Чувашии.
Пострадавшие получили тяжелые травмы и им понадобилась длительная реабилитация.
Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб пострадавшим жителям Марий Эл. Оба заявили в суде, что не против минимального наказания виновной. В итоге Новочебоксарский городской суд признал ее виновной и назначил судебный штраф.
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