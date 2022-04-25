Судьба подкинет удачу!: Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые смогут разбогатеть до мая

Российский астролог назвал представителей зодиакального созвездия, которые к конце апреля могут успеть получить хороший заработок. Судьба будет благосклонна, поэтому необходимо быть внимательными.

Близнецы

Этим воздушным созданиям Вселенная сама будет под ноги подбрасывать шансы и возможности, просто одну за другой. Будьте внимательны предложения могут принести любой из вашего окружения, будь-то родные или друзья, а может и вовсе попутчик. Не бойтесь безумных идей и не отказывайтесь. Возможно работа, которая на первый взгляд для вас покажется очень трудной, станет прибыльной и перспективной в сокром будущем.

Водолей

Водолей весь месяц работали монотонно и без капли радости, можно сказать погрязли в рутине, а просвета не видать. Уже в конце апреля все окупиться с полна. Вы увидите прорыв в финансовом плане. В этот период будьте внимательны к предложениям, вы можете заключить весьма выгодную сделку. Также вас ждут подарки и сюрпризы, а кто-то и вовсе может выиграть в лотерею.