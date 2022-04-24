Поймали и увезли в лес: Обвиняются трое мужчин, которые похитили и убили 17-летнего подростка

Трое мужчин из Пензенской области заключены под стражу и обвиняются в похищении и убийстве 17-летнего подростка, сообщает РенТВ со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Подросток пропал во вторник, 19 апреля, в деревне Ханеневка Пензенского района. Его нашли мертвым спустя два дня. Тело обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань с признаками насильственной смерти. Мужчин, подозреваемых в совершении убийства, нашли в тот же день.

По данным следствия, мужчины похитили парня, вывезли в лес и убили.

«Мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», двум соучастникам 2001 года рождения – по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Расследование продолжается.