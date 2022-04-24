Татарстан отправил в Донбасс еще 353 тонны гуманитарной помощи

Из Татарстана в Донбасс отправлено 353 тонны гуманитарной помощи, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Были отправлены продукты длительного срока хранения, предметы первой необходимости, предметы гигиены, детское питание и другие. Также он отметил, что в ближайшее время непременно направят еще партию. Рустам Минниханов выразил уверенность, что региональные предприятия поддержат инициативу и в дальнейшем будут участвовать в отправке гуманитарной помощи.

В марте из Казани в ДНР и ЛНР был отправлены грузовики со всем необходимым массой более 81 тонны. Это была вторая колонна с таким грузом. Первая, на 66 тонн, уехала еще в конце февраля, пишет Реальное время.