В 83 дворах Татарстана началось благоустройство территории по программе «Наш двор»

В Татарстане начали обустраивать дворовые территории в рамках программы «Наш двор» 2022 года. Об этом рассказала заместитель директора фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова.

Ремонт пройдет в отобранных городских участках. Сейчас начались работы уже в 83 дворах Татарстана. До середины мая такие работы развернут еще на 390 территориях многоквартирных домов.

По словам Венеры Камаловой, власти Казани отвечают не на все запросы жителей города по программе «Наш двор». Есть просроченные обращения, на которые специалисты некоторых районов не успевают просто вовремя отреагировать. Такими районами стали, помимо Казани, Зеленодольский и Альметьевский районы.