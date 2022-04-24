Избранные звездами: Глоба назвал два знака Зодиака, которые станут любимчиками мая

Май, по мнению астролога Павла Глобы, будет довольно ярким и насыщенным событиями месяцем. Многих ждут серьезные изменения в жизни, судьбоносные виражи судьбы. Но только два знака на протяжении всего последнего месяца весны смогут рассчитывать на покровительство звезд. Они - настоящие любимчики мая.

Телец

Тельцы смогут не только отпраздновать в мае свой день рождения, звезды максимально благоприятствуют им во всех начинаниях. Если что-то давно планировали, но откладывали на потом, именно в мае наступит время осуществлять идеи. Глоба советует Тельцам воспользоваться счастливым периодом, решить накопившиеся проблемы, поправить финансовое положение, помириться с теми, с кем они в ссоре.

Водолей

Для Водолеев в мае наступит переломный момент, когда все сложные ситуации разрешатся благополучно и не потребуют особого старания. Жизнь начнет налаживаться во всех сферах, а потому Глоба советует Водолеям не торопить события, они и так складываются в их пользу. Спешка и импульсивность могут только навредить.