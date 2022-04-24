В Татарстане сохраняется достаточно стабильная ситуация на рынке труда, несмотря на санкционное давление. Об этом рассказала накануне глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова на совещании в Доме Правительства РТ.

С марта число официально зарегистрированных безработных татарстанцев увеличилось на 515 человек, сейчас их 10 757 человек.

Уровень безработицы достигает 0,53%. При этом работодатели ищут 61 252 сотрудников. 33% вакансий — строительная сфера, еще 14% — производство, следом идут наука и образование, пищевая промышленность.