Информационный портал PRIMPRESS предупредил российских водителей о новой проверке ГИБДД. Будут проводиться рейды, по результатам проверок водители могут заплатить серьезные штрафы или даже попрощаться с правами.

"При перевозке некоторых опасных грузов у владельца автомобиля в его машине должно находиться разрешение на такую перевозку. Если его не обнаружат, автомобилиста совершенно точно лишат прав на срок до полугода. Если же в машине будет перевозиться негабаритный груз, который не предназначен для такой транспортировки в авто, наказанием станет штраф в размере 10 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок тоже до шести месяцев", - говорится в сообщении со ссылкой на ГИБДД МВД РФ.