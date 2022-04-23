Третья мировая война может начаться из-за применения противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин телеканалу "Россия 24".

Рогозин отметил, что разрушение чужого космического аппарата - это и есть начало Третьей мировой.

Также он призвал не верить американцам, которые предлагают установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. По словам Рогозина, Вашингтон уже завершил все испытания и принял такие системы на вооружение, а теперь изображает "голубя мира".