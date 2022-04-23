В Кузбассе 81-летний мужчина захотел близких отношений с женщиной, которая воспротивилась сексуальному контакту с пенсионером. Теперь за попытку изнасиловать престарелый ловелас отправится в колонию.

81-летний житель Ленинска-Кузнецкого нанят 41-летнюю женщину покрасить ему стены и потолок в доме. Пока работница пыталась делать ремонт, мужчина напился, запер дверь на ключ и начал приставать.

"Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал от нее близких отношений, – передает СУ СК по Кузбассу.

Жертве удалось вырваться из рук сексуально озабоченного хозяина жилища, чтобы избежать с ним контакта она закрылась в сенцах, а затем через окно она вылезла на улицу. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. Пенсионера суд отправил на 5 лет в колонию.