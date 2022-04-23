В Казани планируется отремонтировать стадион "Ак Барс Арена" за 15,5 миллиона рублей. Всего же в Татарстане приведут в порядок 10 спортивных объектов. Такая информация появилась вместе с соответствующей документацией на портале государственных закупок.

По техническим заявкам, на капремонт выделят 162,7 миллиона рублей. Республиканской спортивной школе по конному спорту власти Татарстана готовы дать 24,2 млн рублей на ремонт.

На "Ак Барс Арене" планируется на 15,5 миллиона рублей восстановить защитный слой железобетонной конструкции, герметизировать деформационные швы, демонтировать и восстановить покрытия.

Ремонт сделают в академии тенниса, школе олимпийского резерва "Авиатор", спортшколе "Савиново", в центре бокса и настольного тенниса. В список также попали спортивные школы в Альметьевске, Кукморе и Зеленодольске.