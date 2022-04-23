Американский президент Джо Байден снова попытался поздороваться с пустотой. Завершая свое выступление в Сиэтле, лидер США опять повернутся к пустоте и протянул руку для рукопожатия.

Позади снова никого не было. Президент США сделал еще четверть оборота, вновь протянул руку пустоте. После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание, сообщает РИА "Новости".

Около недели назад американский лидер совершил точно такой же поступок. Он протянул руку пустоте после выступления в Северной Каролине, после чего члены Конгресса подняли вопрос об объявлении импичмента главе государства потому, что им за него "стыдно".

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