Фартовые ребята: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые исполнят мечту в конце апреля

До конца апреля осталось лишь несколько дней, но этой недели хватит трем зодиакальным представителям, чтобы успеть исполнить заветную мечту. Советский и российский астролог Павел Глоба уверен, что такой шанс выпадет для троих, для них звезды расположатся максимально благоприятно в последние дни апреля 2022 года.

Рак

Ракам поддержка не помешает, они устали и уже не верят в хорошие изменения. Не отчаивайтесь, с 25 апреля для вас все изменится, говорит астролог. На работе откроются новые перспективы, друзья позвонят с приятной новостью, близкие будут любить и холить. Но еще будет шанс исполнить давнюю мечту, вспомните, чего вы хотели не так давно, сосредоточьтесь на этом.

Скорпион

Скорпионы смогут исправить ошибки, которые допустили в начале этого года. Всего пять апрельских дней помогут исправить массу недоразумений, наладить отношения с теми, с кем они испортились. Помиритесь со всеми, кого вы вольно или невольно обидели. Это и станет предпосылкой к исполнению одного заветного желания.

Козерог

Для Козерогов с 25 апреля наступит благоприятное время, чтобы показать всем, что вы стоите гораздо больше, чем о вас думали. Смело воплощайте идеи, заявляйте о себе во весь голос. Вы будете услышаны и замечены. Астролог советует потратить последнюю апрельскую неделю на решение накопившихся деловых задач и отложенных дел.