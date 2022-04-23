Психологи и экстрасенсы в России назвали несколько имен мужчин, обладатели которых - самые ненадежные люди, пишет Life.ru.

Максим

На Максимов сложно положиться в вопросах хозяйства, они не любят чинить трубы или замки, и стараются терпеть дискомфорт ровно до той поры, пока терпится, потом готовы отдать любые деньги, чтобы кто-то им все сделал. Только не они. Женам Максимов многие бытовые вопросы придется решать самим.

Григорий

Григорий может считаться ненадежным исключительно потому, что он ленив. Но в целом и общем он понимает, что от него ждут действий. Но если сильно лень, то делать ничего Гриша не станет.

Матвей

На Матвеев не стоит полагаться в финансовых вопросах. Обладатели этого имени не слишком аккуратны в тратах, могут забывать отдавать долги. Во всем остальном - парни славные.

Алексей

Алексеи редко выполняют обещания, которые очень любят раздавать налево и направо. На них не стоит полагаться, если вопрос стоит ребром и на кону нечто очень важное, подведут и глазом не моргнут.

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