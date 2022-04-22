Суд в Самаре приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима мужчину, который систематически жестоко истязал семилетнюю дочь своей сожительницы, сообщили в Следкоме по Самарской области.
"Причиной возникновения у мужчины неприязненных отношений к ребенку стали особенности его физического развития ввиду наличия заболевания нервной системы", - говорится в сообщении.
Подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
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