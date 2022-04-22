В новом учебном году высшие учебные заведения Татарстана получат более 20 тысяч бюджетных мест, об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в Минпросвещения РТ.

"На 2022−2023 учебный год татарстанским вузам по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры выделено 20 788 бюджетных мест", — отметили в пресс-службе ведомства.

Самое большое количество бюджетных мест выделили на направления "Образование и педагогические науки"- 12% от общего числа. На "информатику и вычислительную технику" выделили 8% бюджетных мест. По направлениям "Электроэнергетика и теплоэнергетика" выделено 7% мест, такое же количество - на "химические технологии". 4,5% мест оставлены на направление "Машиностроение".

За последние 3 года в Татарстане число бюджетных мест в вузах выросло примерно на 20%.

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