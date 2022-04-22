Трафик на «Яндекс.Музыку» в Казани вырос на 26% с начала весны

Казанцы все чаще переходят на российскую платформу «Яндекс.Музыка», предпочитая ее западным стриминговым сервисам. Об этом свидетельствуют результаты, полученные с помощью исследовательского сервиса «билайн.аналитика».

Так, по данным мобильного оператора, с начала марта трафик на сервисе «Яндекс.Музыка» в Казани вырос на 26%. Отметим, что это второй самый высокий показатель по стране после Ростова-на-Дону (36%). Помимо уже названных городов, больше всего «Яндекс.Музыку» стали слушать в Уфе, Саратове, Краснодаре (по 25%), Екатеринбурге (20%), Санкт-Петербурге (15%) и Москве (11%).

Между тем, отмечается падение востребованности западных музыкальных платформ, в частности сервисов Apple Music и YouTube Music. Например, трафик на последнем из них в Казани снизился на 9% с начала марта. Отрицательную динамику по YouTube Music показывают и в Москве (18%), Санкт-Петербурге (16%), Саратове (13%) и Екатеринбурге (10%).

В целом по России с начала марта рост трафика на «Яндекс.Музыку» и китайский сервис QQMusic составил в среднем 14%, в то время как трафик на западные музыкальные платформы снизился на 15% и 12% соответственно.