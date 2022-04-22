В Москве Бутырский районный суд принял решение оштрафовать жителя Чертаново на 10 тысяч рублей за то, что он ходил в желто-синих кроссовках. В материалах суда это назвали "несанкционированной акцией", пишет MSK1.RU.

Мужчина приехал в ЦУМ, чтобы купить подарки жене и дочке, но там его внезапно остановили сотрудники полиции, посадили в автомобиль и отправили в отдел, пояснив, что на ногах у москвича - средство политической агитации.

Оформили протокол по части 5 статьи 20.2 (нарушение правил участия в массовых мероприятиях).

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