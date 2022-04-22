Успеют и всех удивят: Глоба назвал два знака Зодиака, которые до конца апреля смогут разбогатеть

До конца второго весеннего месяца остались считанные дни, но их вполне хватит двум знакам Зодиака, которые получат шанс на финансовое везение в конце апреля. Шанс может быть неожиданным, и представители знака рискуют не заметить его, не ухватиться за него, а потому смотрите в оба, чтобы ваша удача не прошла мимо, призывает советский и российский астролог, публицист Павел Глоба.

Близнецы

Для Близнецов наступает благоприятный период, когда деньги будут сами течь в руки. Осталось лишь заметить удачные шансы, которые в последние дни апреля 2022 года будет подбрасывать Близнецам Вселенная. Павел Глоба уверен, что известия могут приходить как от близких или друзей, так и из сторонних источников.

Не отбрасывайте идеи, которые на первый взгляд кажутся сложными или невыполнимыми. Именно они будут наиболее перспективными и уже совсем скоро принесут отличную прибыль.

Водолей

Водолеи поглощены рутиной, но именно последние дни апреля помогут им совершить финансовый прорыв. Представители знака достигнут договоренностей, которые будут для них выгодны и интересны. Могут заключить перспективные сделки, выиграть в лотерею, победить в престижном конкурсе с большими призовыми.

Чем креативнее Водолей будет относиться к каждой текущей задаче, тем выше его шансы сорвать денежный куш уже до конца апреля, считает астролог.