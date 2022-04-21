Один человек погиб, еще 16 пострадали при пожаре в Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.

Часть персонала эвакуирована. На месте работали 14 машин скорой помощи.

По предварительным данным, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания.

В командовании гарнизона уточнили, что возгорание произошло в одном из помещений на втором этаже административного корпуса. На месте ЧП работают спасатели. Причины пожара сейчас устанавливаются.