С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте

В Казани и в некоторых городах Татарстана решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Проект постановления уже опубликован на портале правительства РТ, а изменения планируют начать уже с 1 мая. Это коснется и автобусов, и троллейбусов, и трамваев.

Последнее повышение произошло еще в 2021 году, тогда стоимость проезда выросла с 30 до 35 рублей именно при наличном расчете. При этом в то время рост цен не повлиял на владельцев транспортных, банковских карт и NFC-устройств — для них цены на проезд в общественном транспорте остались прежними. Сейчас дела обстоят иначе.

Больше всего подорожает проезд для тех, кто привык расплачиваться безналичным расчетом, дебетовыми и транспортными картами. Сейчас любители безнала будут ездить на общественном транспорте за 31 рубль вместо 27. Для тех, кто ездит за наличный расчет, билет подорожает на 1 рубль. Также повысят проезд и для льготников, стоимость увеличится с 20 до 23 рублей.

Все дело в том, как сообщил председатель АТП Татарстана Сергей Темляков, перевозчики не могут оправиться еще от периода, когда была пандемия и введены QR-коды, также появилась еще одна проблема, которая бьет по выручки. А именно рост на горючее и смазочные материалы, шины и запасные части, а также необходимостью обновления подвижного состава.

"Для пассажирских автотранспортных предприятий Казани выручка — основной источник поступления средств помимо кредитных заимствований. В 2020 году пассажиропоток сократился на 30% (с 260 млн до 183 млн пассажиров) по сравнению с допандемийным 2019 годом, в 2021 году — на 20% (206 млн пассажиров)", — сказал Темляков.

"Не согласны мы"

Prokazan.ru опросили прохожих в Казани и узнали, что же они думают на счет повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Казанцы разделились во мнениях. Многие жители посчитали, что один рубль незначительное повышение. Разница сильно не почувствуется. Некоторые были не удивлены, говоря, что ожидали это, ведь сейчас дорожает все абсолютно.

"Рубль разницы не играет. Вот когда слухи ходили, что проезд будет 40 рублей, тут конечно уже вопрос другой. Выбора у нас нет, придется кататься и привыкать", - отметила девушка.

"Повышение стоимости на 1 рубль вообще считается? Перевозчикам каждая копейка сейчас в радость", - подметила жительница Казани.

Мне все равно. Редко на автобусах передвигаюсь.

Было много прохожих, которые против повышение даже на рубль. Негодовали также те, кто пользуется безналом, у них повыситься проезд на 4 рубля. Казанцы говорят о том, что где один рубль, там и все 10 рублей будет. Для некоторых казанцев даже четыре рубля будет бить на сегодняшний день по карману, ведь цены поднимаются каждый день, на все без исключения, а доход у населения Татарстана нет.

"Все бабушки разоряются, сколько можно уже, с ума сошли совсем. Заставляют считать каждую копейку. Не согласны мы", - ответила нам пожилая женщина.

Конечно не восторге. Каждые полгода сейчас будут повышать, - сказала жительница Казани.

Куда выше уже! Как общественный транспорт, для людей он должен быть доступным. Тогда повышайте заработную плату населению, доход жителей повышайте, чтобы было основание увеличивать еще цены на проезд. Все дорожает, а у людей денег не прибавляется ведь. Никто не хочет платить больше и возмещать затраты на проезд. Понимаю, для кого-то рубль может быть копейки, но для кого-то, бабушек, студентов, детей, например, большие деньги, если они постоянно используют общественный транспорт", - поделилась своим мнением девушка.

Также некоторые прохожие были не то, чтобы за повышение, но они прекрасно понимали, почему происходят такие изменения. Казанцы даже удивлялись, почему еще настолько повысили. Ведь у перевозчиков сейчас времена не совсем хорошие.

"Ну понятное дело. Удивительно, как перевозчики еще забастовку не устроили и машины все на стоянку не отправили с такими ценами на проезд. Если смотреть на расходы, то ценник должен быть уже 80 рублей. Обслуживание, топливо, запчасти, резина стоит огромных денег", - отметил мужчина.

Принятие этого проекта вопрос времени. Казанцы на данный момент сильно ощущают повышение цены на все продукты. И каждый рубль в кармане играет огромную роль. Казалось бы всего рубль, но ощутимый для населения всей республики. Жители мегаполиса понимают, почему происходят такие изменения и с чем они связаны, перестройка экономики не самое быстрое и приятное время. Но понимание должно быть не в одностороннем порядке, граждане хотят понимания и к их положению в сложившейся ситуации.