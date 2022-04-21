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Фото: Карина Косенкова

С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте

21.04.2022, 18:40 144
Карина Косенкова
Как отреагировали казанцы на эту новость

В Казани и в некоторых городах Татарстана решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте.  Проект постановления уже опубликован на портале правительства РТ, а изменения планируют начать уже с 1 мая. Это коснется и автобусов, и троллейбусов, и трамваев.

Последнее повышение произошло еще в 2021 году, тогда стоимость проезда выросла с 30 до 35 рублей именно при наличном расчете. При этом в то время рост цен не повлиял на владельцев транспортных, банковских карт и NFC-устройств — для них цены на проезд в общественном транспорте остались прежними. Сейчас дела обстоят иначе.

Больше всего подорожает проезд для тех, кто привык расплачиваться безналичным расчетом, дебетовыми и транспортными картами. Сейчас любители безнала будут ездить на общественном транспорте за 31 рубль вместо 27. Для тех, кто ездит за наличный расчет, билет подорожает на 1 рубль. Также повысят проезд и для льготников, стоимость увеличится с 20 до 23 рублей.

Все дело в том, как сообщил председатель АТП Татарстана Сергей Темляков, перевозчики не могут оправиться еще от периода, когда была пандемия и введены QR-коды, также появилась еще одна проблема, которая бьет по выручки. А именно рост на горючее и смазочные материалы, шины и запасные части, а также необходимостью обновления подвижного состава.

"Для пассажирских автотранспортных предприятий Казани выручка — основной источник поступления средств помимо кредитных заимствований. В 2020 году пассажиропоток сократился на 30% (с 260 млн до 183 млн пассажиров) по сравнению с допандемийным 2019 годом, в 2021 году — на 20% (206 млн пассажиров)", — сказал Темляков.

"Не согласны мы"

Prokazan.ru опросили прохожих в Казани и узнали, что же они думают на счет повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Казанцы разделились во мнениях. Многие жители посчитали, что один рубль незначительное повышение. Разница сильно не почувствуется. Некоторые были не удивлены, говоря, что ожидали это, ведь сейчас дорожает все абсолютно.

"Рубль разницы не играет. Вот когда слухи ходили, что проезд будет 40 рублей, тут конечно уже вопрос другой. Выбора у нас нет, придется кататься и привыкать", - отметила девушка.

"Повышение стоимости на 1 рубль вообще считается? Перевозчикам каждая копейка сейчас в радость", - подметила жительница Казани.

Мне все равно. Редко на автобусах передвигаюсь.

Было много прохожих, которые против повышение даже на рубль. Негодовали также те, кто пользуется безналом, у них повыситься проезд на 4 рубля. Казанцы говорят о том, что где один рубль, там и все 10 рублей будет. Для некоторых казанцев даже четыре рубля будет бить на сегодняшний день по карману, ведь цены поднимаются каждый день, на все без исключения, а доход у населения Татарстана нет.

"Все бабушки разоряются, сколько можно уже, с ума сошли совсем. Заставляют считать каждую копейку. Не согласны мы", - ответила нам пожилая женщина.

Конечно не восторге. Каждые полгода сейчас будут повышать, - сказала жительница Казани.

Куда выше уже! Как общественный транспорт, для людей он должен быть доступным. Тогда повышайте заработную плату населению, доход жителей повышайте, чтобы было основание увеличивать еще цены на проезд. Все дорожает, а у людей денег не прибавляется ведь. Никто не хочет платить больше и возмещать затраты на проезд. Понимаю, для кого-то рубль может быть копейки, но для кого-то, бабушек, студентов, детей, например, большие деньги, если они постоянно используют общественный транспорт", - поделилась своим мнением девушка.

Также некоторые прохожие были не то, чтобы за повышение, но они прекрасно понимали, почему происходят такие изменения. Казанцы даже удивлялись, почему еще настолько повысили. Ведь у перевозчиков сейчас времена не совсем хорошие.

"Ну понятное дело. Удивительно, как перевозчики еще забастовку не устроили и машины все на стоянку не отправили с такими ценами на проезд. Если смотреть на расходы, то ценник должен быть уже 80 рублей. Обслуживание, топливо, запчасти, резина стоит огромных денег", - отметил мужчина.

Принятие этого проекта вопрос времени. Казанцы на данный момент сильно ощущают повышение цены на все продукты. И каждый рубль в кармане играет огромную роль. Казалось бы всего рубль, но ощутимый для населения всей республики. Жители мегаполиса понимают, почему происходят такие изменения и с чем они связаны, перестройка экономики не самое быстрое и приятное время. Но понимание должно быть не в одностороннем порядке, граждане хотят понимания и к их положению в сложившейся ситуации.

Общественный транспорт Специальный репортаж Татарстан Казань Общество
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Ученика 8 класса задержали с селитрой и ножами - пацан готовил массовую бойню
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95-летнего фронтовика ударили по голове и ограбили ради печенек и молока
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Ушел на расследование и не вернулся: тело участкового нашли около кладбища
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Российский ракетный крейсер Москва затонул при буксировке в шторм
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Должно насторожить: онколог Минздрава рассказал, как выявить рак по самому обычному анализу крови
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Подростки жестоко избили 12-летнюю школьницу и проломили ей голову кирпичом
00:01, 15.04.2022
Полиция нашла 43-летнюю женщину, которая выбросила в мусоропровод живого новорожденного
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С 1 мая в России начнет работать бесшовная система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет
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В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
17:21, 14.04.2022
Минобороны РФ: американские ученые ставили опыты на психбольных на Украине
17:10, 14.04.2022
ВСУ нанесли авиаудары по российскому поселку, среди раненых есть маленький ребенок
13:21, 14.04.2022
Экс-ректора КФУ Гафурова этапировали в Тольятти для проведения экспертизы
10:58, 14.04.2022
Немного не дошел до дома: в гибели 13-летнего мальчика обвинили девушку, которая напоила его
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Женщина сделала себе желто-синий маникюр и тут же стала целью ФСБ
10:15, 14.04.2022
Водителей даже берут под арест: ГИБДД в России проводит новую спецоперацию
08:55, 14.04.2022
Брюнеткой, которая заживо сожгла бездомного на улице, займется суд присяжных
08:36, 14.04.2022
Минобороны РФ предупредило о возможном ударе по Киеву при определенном условии
05:00, 14.04.2022
Прислушайтесь к себе: доктор медицинских наук назвал пять самых ранних признаков рака
01:00, 14.04.2022
Прохожий-бомж насильно поцеловал школьницу на городской улице
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Смерть на глазах сотен людей: хоккеист умер на льду прямо во время матча
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СКР: на Украине найдены тела русских солдат со следами прижизненных пыток
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Врач-психотерапевт вывел формулу человеческого счастья: что для него надо?
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Обещали вернуть, когда пойдут работать: 11-летняя девочка отдала одноклассникам миллион
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У них не было иного выхода: Кадыров заявил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе
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Грабители ворвались в дом бизнесмена, но деньги брать вдруг отказались
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В России автоматически продлят действие водительских прав, которые подлежат скорой замене
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Найдено тело многодетной матери, которая ушла из дома с тремя бутылками водки
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
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14:10, 19.02.2021
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью