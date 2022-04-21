Во Владивостоке полицейские задержали ученика 7 класса, мальчик готовил нападение на собственную школу, сообщает Baza.

13-летний школьник собирался устроить взрыв учебного заведения. У него изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, пневматический пистолет и два больших кухонных ножа. Следком по Приморскому краю возбудил уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

О мальчике известно, что он растет в неполной семье, живет с мамой и старшим братом. Учителя говорят, что ребенок тихий и спокойный, увлекается игрой на гитаре. В школе его не обижали, конфликтов в ровесниками у парнишки не было. И тем не менее один из друзей семиклассника рассказал, как тот однажды предлагал ему вступить в его группу в соцсети.

По версии следствия, подросток в 2021 году стал интересоваться идеями запрещенного в России террористического движения "Колумбайн" и решил повторить преступление. На даче у бабушки он сам изготовил СВУ.