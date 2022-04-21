В Екатеринбурге осужденный на пожизненный срок россиянин решил задушить соседа по палате ради того, чтобы его не отправили в колонию, а оставили в психбольнице, сообщает e1.ru.

В марте минувшего года мужчина получил пожизненное за расстрел всей семьи брата из-за спора о наследстве. Его признали вменяемым, но этот вывод врачей не устроил тюменца. Мужчина очень не хотел ехать в колонию и решил имитировать сумасшествие.

В СИЗО он начал демонстрировать симптомы расстройства психики.

Медики были вынуждены перевести его в психиатрическое отделение тюремной больницы, чтобы убедиться в том, что сумасшествие действительно симулируется.

Находясь там, осужденный убил мужчину, который лежал в палате вместе с ним. После такого врачи признали мужчину невменяемым, но прокуратура усомнилась: убил он с расчетом и хладнокровно, психи так не могут.

Сейчас назначили дополнительную экспертизу в институте имени Сербского, она продлится несколько месяцев. После этого суд вынесет окончательный приговор.