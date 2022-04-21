Сотрудники Следкома зафиксировали новые следы преступлений бойцов ВСУ против мирного населения Украины. Военные следователи возбудили дело против военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ(войсковая часть А-2802).

"В целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти Донецкой Народной Республики, международных организаций, а также воздействия на принимаемые ими решения командование войсковой части А-2802 неоднократно отдавало подчиненным военнослужащим приказы об обстреле из артиллерийского вооружения и иных видов стрелкового оружия жилых домов, иных объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения Мариуполя, а также гражданского населения", - уточнили в ведомстве.

Следователи нашли в мариупольской городской больнице № 4 десятки тел погибших мирных жителей. Точное число погибших еще подсчитывается, не жалели никого - ни стариков, ни детей. Когда разбор завалов завершится, станет известно точное число жертв.