Бывший боец ВСУ не выдержал длительного воздержания и ради секса с супругой решил сдаться в плен военным РФ. Василий Бугай - житель поселка под Мелитополем, его жена сейчас в Киеве. Военный пенсионер так хочет попасть в Киев в жене, что добровольно пришел к российским военным и попросил взять его в плен.

Об этом живущий под Мелитополем военный пенсионер сам рассказал в беседе с корреспондентом "Известий" Мери Бадунц.

"Я сидел на территории Мелитополя, а так как отрезали все движение… Ранее я к жене, либо она ко мне, ездил периодически — два раза в месяц. Потому что секса мы все хотим, да? Не будем скрывать этого… А тут такая ситуация, что ни я к жене, ни она ко мне. А секаса то хочется!" — поделился бывший военный.

Чтобы попасть к жене, Василий несколько раз ходил на блокпосты российских военных, надеялся встретиться с супругой. Он принес военным РФ целый пакет документов, которые удостоверяют его личность. Но российские военные в этой ситуации ничем ему помочь не смогли.

Но Василий не отчаялся, и продолжал просить россиян взять его в плен, в один из визитов россияне все-таки решили пойти ему навстречу и транспортировать изголодавшегося романтика.

"Я собираю все документы. Вообще все-все-все! Так и так… Хочу! Хочу, но не знаю как! К жене хочу, — рассказал он. — А выходит что? О, мы тебя, парень, долго искали!".

Впрочем, вышло не совсем так, как планировал Бугай. Его доставили не в Киев, а в Севастополь, где находятся военнопленные ВСУ. Сейчас Василий там и ждет, пока в его сложной любовной истории разберутся военные следователи.