Еще два офицера из Татарстана погибли, выполняя свой воинский долг в ходе спецоперации РФ на Украине. Не стало майора Егора Санникова и подполковника Вячеслава Савинова.

Об их гибели стало известно из сообщения общественной организации "Выстрел". Оба офицера были выпускниками Казанского высшего военного училища ракетных войск и артиллерии.

Известно, что подполковник Савинов - кавалер двух Орденов Мужества. У него остались жена и двое сыновей.

Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще двумя именами в списке стало больше.