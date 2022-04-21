Держитесь крепче, будет неспокойно: Глоба предупредил три знака Зодиака о резких изменениях в мае

В мае 2022 года три знака Зодиака пройдут через период серьезных испытаний, связанных с резкими переменами в жизни. Перемены закрутятся стремительно и потребуют от представителей знаков мгновенной реакции и готовности принять то новое, что приготовила им судьба. Об этом сообщает советский и российский астролог Павел Глоба.

Телец

Телец может получить как приятные, как и неприятные известия от близких. С этого момента жизнь представителя знака начнет стремительно меняться. Глоба советует Тельцам не горячиться и все обдумать, не позволять себе импульсивных действий, о которых потом можно будет пожалеть.

В мае Тельцов также ждет изменение финансового положения, самое время создать "подушку безопасности", чтобы без потерь прожить нелегкие времена.

Лев

Львов ждут приятные изменения, но такие быстрые, что поначалу им покажется, что привычный порядок вещей рушится. Перемен стоит ждать в вопросах карьеры и работы, в финансовой сфере. Глоба советует Львам не упускать возможности, которые одна за другой начнут появляться уже с начала мая. Во второй раз выгодные сделки могут и не предложить.

Львам стоит запланировать небольшой отпуск, отдохнуть, набраться сил, поскольку начало майских изменений - лишь вершина айсберга. Впереди - большие перемены.

Стрелец

Стрельцам стоит приготовиться к изменениям в личной жизни. Может, вы узнаете о предстоящем пополнении в семье, или вам сделают предложение, или его сделаете вы. Одиноким Стрельцам в мае стоит ждать судьбоносной счастливой встречи.

Глоба рекомендует представителям знака не сидеть дома, не поддаваться тоске и хандре, проводите время в обществе, это поможет вам завести полезные и приятные знакомства, с которых и начнутся ваши позитивные изменения в судьбе.