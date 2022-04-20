В Татарстане не будут продлевать майские выходные на период с 4 по 6 мая. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля, пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова.

"На данный момент выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. А с 4 по 6 число татарстанцам придется выйти на работу. Пока каких-то нововведений в этой части нет", - рассказала пресс-секретарь.

Ранее идею продлить майские выходные еще и на период с 4 по 8 мая предложили в Госдуме. И хоть Правительство РФ не поддержало идею в целом, отмечалось, что регионы вправе самостоятельно принять решение, продлить ли выходные своим жителям.