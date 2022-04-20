Бурение скважин на воду

Бурение на воду как правило, используется для водоснабжения участков. Вообще существует 3 типа водоносных горизонтов:

неглубокие пески;

глубокие пески ;

артезианский горизонт.

Разработка самого проекта начинается с выбора горизонта, на который будет проводиться бурение. Первый слой песка залегает на глубине до 30 м. В данном слое формируются водяные линзы. Но узнать точное расположение линзы нельзя.

Песчаные колодцы служат обычно до 12-15 лет. Но сам источник может пересохнуть уже через 2 или 3 года. Колодцы постепенно зарастают отложениями. Поэтому их нужно постоянно прочищать. Уровень водоотдачи зависит от сезона. Колодцы в основном дают воду плохого качества, которой нужна очистка.

А чтобы оценить вероятность успеха, то сначала нужно изучить карту района. В тех населенных пунктах, которые располагаются у реки, озера и вообще любого источника воды, есть вероятность очень быстро найти водяную линзу. В некоторых зонах, наоборот, водоносный песок почти не встречается.

Глубокие же пески можно найти в разных районах. Они залегают на глубине около 35 метров, а может и больше. Добытая из глубоких песков вода по своему составу схожа с артезианской. Средний дебит водоносного слоя является 1500-2000 литров за час.

Малогабаритная техника применяется, когда на место бурения не может попасть любая грузовая машина. Причиной этому может быть ландшафтный дизайн или же узкие ворота. Малогабаритную установку можно установить в любом месте участка. Установки обычно пробуривают землю на глубину до 160 метров. Использовать малогабаритную технику можно на 95% участков где только возможно.

А что касается бурение скважин в Тюмени, то можно посмотреть всю подробную информацию на сайте. Строительно-буровая компания осуществляет работу по бурению скважин на воду и полным обустройством скважин. А специалисты владеют полной информацией о залегании подземных вод.

Нужно также знать, что после бурения новой скважины обычно оформляются гарантийные документы. Средний срок гарантии составляет обычно около 10 лет. А все клиенты могут обращаться для консультации, обслуживания или отличного ремонта скважины, даже когда истечет полностью срок гарантии.