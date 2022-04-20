Приволжская транспортная прокуратура передала для рассмотрения в Лаишевский суд Татарстана уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации вертолета, упавшего под Казанью 7 февраля 2020 года.

Вертолет был в собственности у депутата Госдумы от Татарстана, мультимиллионера Айрата Хайруллина.

В салоне вертолета на тот момент находился сам депутат, его помощник и пилот. Последний не учел неблагоприятные погодные условия, потерял ориентиры в пространстве, упустил контроль за высотой полета, вертолет рухнул.

Депутат Госдумы погиб. Воздушное судно оказалось полностью разрушено. Ущерб по делу, в котором главный обвиняемый - летчик, составил 125 миллионов рублей. Расследование уголовного дела провел Казанский СОТ Центрального межрегионального СУТ СК России.