В Набережных Челнах сегодня, 20 апреля, подросток с пяти часов утра пытался спрыгнуть с балкона многоэтажного дома. Все случилось в 38-м комплексе автограда. На место приехали сотрудники полиции, МЧС, медики скорой помощи.

Все дружно несколько часов пытались отговорить подростка от смертельного прыжка вниз, но все было тщетно.

В конечном итоге, когда парень продержался над пропастью шесть часов, его удалось уговорить перебраться обратно на безопасное пространство балкона, сотрудники ПДН сейчас проводят с ним беседу и пытаются выяснить, что у молодого человека случилось.