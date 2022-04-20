Банк «Открытие» предоставил бизнесу Татарстана кредитные каникулы на 157 млн рублей

Поддержку получили региональные компании, занятые в сферах аренды, общепита, торговли и другие.

За март и первую половину апреля банк «Открытие» в Татарстане предоставил бизнесу кредитные каникулы на общую сумму почти 157 млн рублей. В течение шести месяцев предприниматели смогут не платить основной долг и проценты по кредиту.

Банк «Открытие» предоставляет кредитные каникулы предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям в рамках 106-ФЗ. Для этого предприятие должно состоять в едином реестре субъектов МСП. Каникулы распространяются на кредиты, выданные не позднее 1 марта 2022 года. Предпринимателям может быть предоставлена отсрочка для погашения основного долга и процентов на срок до полугода. Обратиться с соответствующим заявлением в банк можно до 30 сентября 2022 года включительно.

Те отрасли, которые не вошли в список наиболее пострадавших согласно 106-ФЗ, банк поддерживает самостоятельно, предлагая отсрочку платежей по действующему кредиту по основному долгу. Предприниматели могут обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредита, кредитной линии или овердрафта – вне зависимости от даты оформления кредита. Банк предлагает отсрочку погашения основного долга и уплаты начисленных процентов на срок до 6 месяцев с капитализацией процентов в основной долг, а также пролонгацию действующих кредитов.

Также до 30 апреля 2022 года клиенты банка – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой – могут оформить льготное расчетно-кассовое обслуживание. Для этого достаточно открыть в банке расчетный счет с пакетом услуг «Свой бизнес». Предприниматели получат полгода бесплатного РКО и 15% годовых на среднемесячный остаток по счету.

По распоряжению регулятора банк «Открытие» с 18 апреля по 31 августа 2022 году снизил ставку банковской комиссии за эквайринг до 1% от объема операций – вместо рыночных 1,5-2,5%. Пониженная комиссия распространяется на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, оплату топлива, продажу медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского применения, услуги по перевозке пассажиров и ряд других.