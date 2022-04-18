Банк «Открытие»: 93% жителей ПФО не планируют покупать иностранную валюту

59% жителей Приволжского федерального округа не имеют запасов наличной валюты. 60% используют ее как подушку финансовой безопасности, а не как платежное средство. Лишь 10% готовы покупать валюту на «черном рынке». Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

41% жителей Приволжья имеют запасы наличной валюты, у 59% её нет. Среди валют, в которых жители округа хранят запасы наличных, доминируют доллар США (66%) и евро (30%). Наличные юани есть у 3% опрошенных.

60% используют валюту в качестве подушки безопасности. 28% - для оплаты в зарубежных поездках. Еще 19% назвали другие причины: «на всякий случай», «остались после поездки за границу», «просто лежат, как сувенир».

47% опрошенных не собираются покупать наличную валюту, потому что она им не нужна. 14% покупали раньше, но не планируют делать это сейчас. 14% не хотят покупать валюту из-за существующих валютных ограничений, 18% - из-за слишком высокого курса. 14% сообщили, что покупали валюту раньше и планируют делать это сейчас.

К покупке валюты на «черном рынке» большинство жителей округа относятся негативно. 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 54% не собираются покупать валюту вовсе. 6% согласны купить валюту на «черном рынке», если курс там будет лучше, ещё 4% сказали, что им всё равно, где приобретать наличные доллары или евро.

54% жителей Приволжского федерального округа относятся к действующим валютным ограничениям (запрет на вывоз из России суммы в эквиваленте более чем 10 тысяч долларов, ограничения на снятие валюты с валютных вкладов) нейтрально. 32% поддержали такие ограничения, считая их вынужденной мерой. 14% полагают, что все валютные ограничения необходимо отменить.

*Опрос проводился 8-14 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).