Банк «Открытие»: лишь 10% жителей ПФО ждут значительного сокращения доходов в 2022 году

У 56% жителей Приволжского федерального округа доходы складываются из оклада и премии. 32% из тех, кому положена годовая премия, получили ее по итогам 2021 года в полном размере. 27% надеются, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже увеличатся. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

56% опрошенных жителей округа из числа тех, кто в настоящий момент работает, получают и оклад, и премию. У 22% есть только оклад. Еще 23% зарабатывают сами, не разделяя доходы на оклад и премию.

72% уже получили итоговую премию за 2021 год. При этом 32% из них получили премию в полном объеме. 19% - значительную её часть, от 50 до 90% полагающихся премиальных. Еще 21% заплатили меньше половины стандартной годовой премии. У 18% работодатель отказался выплачивать премии по итогам 2021 года. А 10% респондентов заявили, что не наработали в прошлом году на премию.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 49% опрошенных жителей ожидают выплаты премии по итогам первого квартала 2022 года. 19% заявили, что им такую премию выплатят в полном размере или даже больше, 17% планируют получить от половины до 90% квартальной премии, 13% рассчитывают на сумму менее половины стандартной премии. По словам 14% опрошенных, их работодатели решили не выплачивать квартальную премию, несмотря на выполнение производственных планов.

27% жителей округа полагают, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже будут расти. Лишь 10% опрошенных полагают, что их доходы в 2022 году снизятся значительно, на 30% и более. Сокращения доходов на 10-30% ожидают 27% респондентов, еще 28% опрошенных полагают, что станут беднее в этом году на 5-10%. О полной потере доходов заявили 9% жителей округа.

*Опрос проводился 6-12 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).