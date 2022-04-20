Житель деревни Губастово в Московской области умер на поминках собственных сыновей. Они скончались от отравления спиртным несколько дней назад.

60-летний отец пришел к своему товарищу и предложил ему помянуть детей. Старший его сын в возрасте 40 лет скончался дома, а младший 32-летний сын умер в тот же день в больнице, куда его доставили в крайне тяжелом состоянии.

Помянули. Собрались спать. Уже после полуночи друг убитого горем отца обратил внимание, что тот спит подозрительно тихо. Ранее он сильно кашлял. А уже утром друг заметил, что потерявший сыновей отец не дышит. Приехавшие медики скорой помощи ничем не смогли помочь, мужчина умер во сне.