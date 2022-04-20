У школьницы из Казани еще два года назад врачи обнаружили редкое заболевание - гигантомастию. У девочки отросла гигантская грудь, которая весила 12 килограммов и свисала до середины живота. Девочка испытывала неудобства и стыдилась выйти на улицу, пишет kp.ru.

Плановую операцию по избавлению школьницы от огромной груди пришлось постоянно переносить из-за пандемии коронавируса.

Грудь у ребенка начала аномально расти еще в 11 лет, тогда родители и пошли на прием к эндокринологу, который обследовал подростка и поставил диагноз.

Оперировать девочку решились недавно в ДРКБ Татарстана, подобную операцию там проводили впервые.

"В этом случае особенность связана с генетическими факторами, в сочетании с гормональными. Наслоение привело к гигантизму. Такое бывает, но должно произойти стечение обстоятельств, которые к этому приводят. Пациента с подобной аномалией в нашей практике еще не было", — рассказал врач-онколог, хирург Максим Дружков.

Операция прошла вполне успешно, лишние ткани были удалены, девочка чувствует себя хорошо.