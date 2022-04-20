Ваш выход, счастливчики: Глоба пообещал двум знакам Зодиака денежный прорыв с 20 апреля

С 20 апреля расстановка звезд существенно меняется, начинается последняя декада апреля, и влияние Меркурия на некоторые знаки усилится. Это значит, считает советский и российский астролог Павел Глоба, что только два знака Зодиака с 20 апреля и в течение всей декады до конца месяца смогут получить потрясающие шансы на финансовое везение.

Дева

Девам Павел Глоба обещает новые доходы. Это значит, что вам прибавят зарплату, предложат новые источники поступления денег, которые уже в апреле начнут приносить прибыль. Девам придется сделать выбор: больше денег или больше свободного времени. Совместить то и другое получится навряд ли.

Глоба рекомендует Девам взвешенно подойти к выпавшему финансовому везению. Да, оно недолгое, хочется успеть реализовать как можно больше шансов, но не берите на себя больше, чем сможете вынести на своих плечах, иначе быстро выдохнетесь.

Козерог

Козерогам с 20 апреля стоит приготовиться к финансовым сюрпризам. Нежданно могут вернуть долг, сделать дорогостоящий подарок, придет известие о наследстве или выигрыше в лотерею.

Глоба советует Козерогам внимательно относиться к поступающим новостям: среди них уже с этого дня будут те известия, которые несут в себе знаки судьбы, которые подскажут Козерогам, куда и как им двигаться дальше, чтобы не нуждаться в финансах как минимум полгода.